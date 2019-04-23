Голова Львівської ОДА Олег Синютка подав у відставку [ Редактировать ]
Голова Львівської обласної держ-адміністрації Олег Синютка подав у відставку.
Чиновник подякував усім за роботу та доручив підлеглим підготувати всі необхідні документи для його звільнення. Про свої наміри губернатор говорив після першого туру виборів. Тоді він заявив: у разі програшу Петра Порошенка напише заяву на звільнення. На своїй посаді Олег Синютка пропрацював 4 роки.
"Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації але я залишаюся із Львівщиною , я залишаюся зі Львовом. Я залишаюся з нашими людьми чию підтримку ми маємо сьогодні і в цьому ми переконалися під час виборів", - говорить Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації.
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