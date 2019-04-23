Таргани та мурахи у стравах високої кухні. Такими делікатесами частують у Нью-Йоркському ресторані. Тамтешній шеф-кухар - завзятий екоактивіст та кулінарний експериментатор.

Ідеєю нагодувати клієнтів комахами перейнявся після доповіді ООН, мовляв - це поживні й екологічні харчі майбутнього. Адже містять необхідні людині білки та жири, а промислове вирощування шестилапих, набагато ощадливіше за виробництво Яловичини. До всього, споживання комах у їжу неодмінна частина традиційної кулінарії багатьох народів.

"Найважливіша річ для мене, щоби їжа, яку я подаю, була смачною. Це великий виклик. І моя творча місія - зробити так, аби люди казали: "Ніколи не думав, що захочу їсти комах. Але дивлячись на цю страву, справді дуже хочу скуштувати", - говорить Джозеф Юн, шеф-кухар.