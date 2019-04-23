Вчителі Варшави вийшли на масштабний протест [ Редактировать ]
Тисячі вчителів вийшли на протести у Варшаві. Під будівлею Міністерства освіти зібралися педагоги з усієї країни. Основна вимога - збільшити зарплати щонайменше на тисячу злотих - це майже сім тисяч гривень.
Безстроковий страйк польські вчителі оголосили ще три тижні тому. Вони відмовилися виходити на роботу та регулярно збираються на протести. Запевняють, що їх підтримують і батьки учнів. У багатьох школах через страйк не вдалося провести іспити.
"Ми виступаємо проти "деформування" освіти, яке зараз відбувається. Проти ненависті, з якою відносяться до вчителів. Тож ми вирішили не сидіти у Вроцлаві, а піти до тих, хто може щось змінити".
"Я викладаю історію та громадянську освіту. Я завжди вчила своїх учнів брати справу у свої руки та бути активним громадянином. Я думаю, це якраз той момент, коли я повинна продемонструвати теорію на практиці".
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