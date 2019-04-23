Центральной избирательной комиссией обработала 100% электронных протоколов на выборах президента Украины.

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, говорится на сайте ЦИК Украины. Действующий президент страны Петр Порошенко набрал 24,45% голосов. За Зеленского проголосовали более 13,54 млн избирателей, кандидатуру Порошенко поддержали около 4,52 млн украинцев.

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ЦИК должен признать выборы состоявшимися на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий до 1 мая. Инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 31 мая. К исполнению обязанностей президента он приступит после принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.

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Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.