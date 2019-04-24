На Марсі вперше зафіксували землетрус [ Редактировать ]
На Марсі вперше зафіксували землетрус. Поштовхи виявив французький сейсмометр, який направили на Червону планету в грудні.
За словами науковців, апарат - надчутливий, мовляв, на Землі виявити настільки слабкі коливання було б неможливо. Отриманий сигнал схожий на ті, що у 20 столітті зафіксували з поверхні Місяця під час місії космічних кораблів "Аполлон".
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