Вакарчук признался, пойдет ли в Верховную Раду [ Редактировать ]
Фото: "Гордон"
Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не будет принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины, сообщает журналистка Катерина Бердинских, поинтересовавшаяся у Святослава Вакарчука его планами.
Раньше сообщалось о том, что Вакарчук резко высказался о выборах. А также он сделал громкое заявление о дебатах.
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