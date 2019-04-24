Андрій Коболєв залишиться на посаді голови "Нафтогазу" - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Андрій Коболєв залишиться на посаді голови "Нафтогазу" України, - про це сьогодні на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Ініціювати його відставку очільник уряду поки що не збирається, адже газовий монополіст виконав умови Кабміну, знизивши ціну на блакитне паливо для населення.
З першого травня замість 8,5 гривень за кубометр газу - споживачі платитимуть на 30 копійок менше. Гройсман запевнив - вимагатиме ще більшого зниження вартості палива.
"Нафтогаз" мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю- це не останнє зниження, ринки показують зниження. І будемо далі дивитись на те, як відкрито "Нафтогаз" буде діяти по відношенню до українських громадян. Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга з цінами на газ. Я хочу ще наголосити, що сказав напередодні - третього разу не буде!", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Володимир Гройсман пригрозив відставкою Андрію Коболєву
Прем'єр-міністр зазначив, що вартість блакитного палива має бути меншою ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр. І додав - на роздуми у Коболєва є тиждень
Володимир Гройсман вимагає від голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва знизити ціну на газ для населення
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає - вартість блакитного палива має бути меншою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр
Ціна на газ, доступні ліки та реформа освіти: які питання розглядали на засіданні Кабміну
Від виборів до тарифів - "Нафтогаз" має знизити ціну на газ для населення, - постанову про це ухвалили урядовці
Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв повинен піти у відставку - Сергій Каплін
Розпочати процедуру звільнення з посади голови Нафтогазу Андрія Коболєва - на цьому наполягає керівник парламентського комітету з питань соцполітики комітету Сергій Каплін
Цены на газ в Украине: Кабмин и "Нафтогаз" пришли к решению
Стороны согласовали цены на газ для населения и тепловой генерации