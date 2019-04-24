Андрій Коболєв залишиться на посаді голови "Нафтогазу" України, - про це сьогодні на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Ініціювати його відставку очільник уряду поки що не збирається, адже газовий монополіст виконав умови Кабміну, знизивши ціну на блакитне паливо для населення.

З першого травня замість 8,5 гривень за кубометр газу - споживачі платитимуть на 30 копійок менше. Гройсман запевнив - вимагатиме ще більшого зниження вартості палива.

"Нафтогаз" мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю- це не останнє зниження, ринки показують зниження. І будемо далі дивитись на те, як відкрито "Нафтогаз" буде діяти по відношенню до українських громадян. Але я хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга з цінами на газ. Я хочу ще наголосити, що сказав напередодні - третього разу не буде!", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.