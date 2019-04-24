У Києві викрили міжнародний наркокартель [ Редактировать ]
Героїну на 25 мільйонів доларів вилучили столичні правоохоронці. Спецоперацію оперативники провели вночі у приміщенні, яке винаймали іноземці.Під час обшуків виявили 300 кілограмів героїну.
Партію наркотиків саме готували до транспортування в країни ЄС. Під час рейду затримали шістьох осіб, п'ятеро - громадяни Туреччини, і один - виходець з Азербайджану.
Членам наркокартелю загрожує від 9 до 12 років за ґратами.
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