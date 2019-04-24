Члени угруповання готували партію наркотиків до транспортування в країни ЄС

Героїну на 25 мільйонів доларів вилучили столичні правоохоронці. Спецоперацію оперативники провели вночі у приміщенні, яке винаймали іноземці.Під час обшуків виявили 300 кілограмів героїну.

Партію наркотиків саме готували до транспортування в країни ЄС. Під час рейду затримали шістьох осіб, п'ятеро - громадяни Туреччини, і один - виходець з Азербайджану.

Членам наркокартелю загрожує від 9 до 12 років за ґратами.