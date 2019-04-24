На Одещині представники різних конфесій шукали шляхи примирення між релігійними спільнотами [ Редактировать ]
Міжконфесійне протистояння набирає обертів. У соцмережах з'явилися заклики до протистояння з парафіянами УПЦ в Одеській області.
Нагадаємо, там представники ПЦУ продовжують спроби захоплення храмів Української православної церкви.
Щоб досягти примирення між релігійними спільнотами, сьогодні за круглим столом зібралися представники православних, мусульман та інших конфесій України.
"В каждом, так сказать, посте, словах, которые сказаны - есть определенная угроза конкретным людям. Речь идет о конкретных культовых сооружениях, и поэтому - и должно было общество отреагировать на все эти угрозы. Наша церковь всегда выступала за мир и самым частым возгласом священнослужителя на священнослужении является возглас, который повторяется - "мир всем", - зазначив Павло Поліщук, протоієрей, благочинний храмів першого Одеського міського округу Одеської єпархії УПЦ.
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