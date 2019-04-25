Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста, снова упал в цене.

Теперь за монету предлагают $5 413,08.

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum $163,746

Ripple $0,29804;

Bitcoin Cash $273,40

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.