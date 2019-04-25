У Рівному пікет біля головного лісництва області. Автобусами організовано привезли кілька десятків чоловіків. Ті назвалися працівниками лісового господарства одного з північних районів. Чого вимагали та чому протестують замість того, щоб гасити пожежу, яка знищує їхній ліс, про це далі.

Пожежа в одному з найбільших заповідників України вирує другу добу. Вже вигоріло близько двох гектарів. Напередодні ввечері полум'я вдалося локалізувати. Але осередки вогню - місцеві мешканці продовжують виявляти. Їх площа майже 10 гектарів. аби вогонь не "повз" далі - лісники, рятувальники та селяни риють рови. Та серйозна загроза йде з Білорусі, де горять майже 200 гектарів лісу.

"Вже залишилось кілометр іде з Білорусії - на Дроздинь. Більше того така є недобра новина, що вона перейде на нашу територію. Вони вже самі подзвонили - білоруси, що можливо ми не втримаєм, то будьте готові зустріть", - говорить Віктор Глущик, начальник відділу охорони і захисту лісу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Та замість того, щоб допомагати колегам приборкувати вогонь на Півночі області, лісівники з Березного - влаштували протест. Зібралися біля облуправління лісового та мисливського господарства. Прийшли, кажуть, бо не згодні з кадровою політикою головного лісівника краю.

"Значить відставки генерального. Потому що він за два роки свої каденції поміняв десять директорів вже. На цих держлігосспах які він міняє то ставить своїх то родичів то швагро то кум то знайомий, які наближені до його", - говорить Федір Марчук, пенсіонер Березнівського лісгоспу.

Пікетувальниками керує колишній лісівник, який зараз на пенсії. Каже, приїхав постояти за керівника Березнівського держлігоспу. В останнього вже закінчився контракт. А поновлювати, мовляв, його не хочуть. В облуправлінні заявили - не мають таких повноважень.

"Контракт заключається з державним агенством лісового господарства звертайтесь туди і заключайте там договор", - говорить Михайло Прокопчук, перший заступник начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В облуправлінні кажуть - мають претензії до роботи лісівників Березного. Там під час перевірок знайшли чимало порушень. Це підтверджує і один з колишніх працівників.

"Страшно, які вирізаються насадження. Скоро буде екологічна катастрофа по Березнівському лісгоспу. Це все привезли под розписку я працював, знаю, як воно робиться. В автобус повкидали і привезли сюда. Так само самовільні рубки проводяться, лісова охорона не охороняє", - говорить Анатолій Сорока, колишній працівник Березнівського держлісгоспу.

Пікет пройшов мирно. Більшість учасників не захотіли говорити - ким і де працюють. Як і відповідати на питання, чому в робочий час залишили ліс без нагляду.

"Хто щось має робити, то зараз робить на сьогоднішній день в лісі і обергіає від пожеж від самовільних рубок а цим хлопцям я не знаю, що їм бракує, я не знаю, чого вони сюди приїхали. Ніхто нас не попереджав", - говорить Михайло Прокопчук, перший заступник начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Офіційного звернення учасники акції керівництву не передали. Але запевнили, якщо до їх вимог не дослухаються - поїдуть відстоювати свої інтереси до столиці.