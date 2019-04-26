Сьогодні 33 річниця Чорнобильської трагедії. Найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики, яка вже вбила сотні тисяч людей і продовжує забирати нові життя.

Щодо причин - і досі багато спекуляцій, навіть після стількох років розслідувань. Найвірогідніше, сам реактор був розроблений із помилкою. Фахівці стверджують: навіть якби в день катастрофи на ЧАЕС не проводили випробування, які безпосередньо спровокували аварію, все одно - рано чи пізно - експлуатація цього типу реактора скінчилася б трагедією.

В останні роки наша держава разом із міжнародною спільнотою зробила надважливе, щоб убезпечити людей від наслідків катастрофи. Нове укриття над четвертим енергоблоком станції готове на 99 %. Завершать роботи за місяць-два. Сьогодні зону відчуження відвідав глава Уряду Володимир Гройсман. Він подякував тим, хто реалізовує безпекові проекти на території станції.