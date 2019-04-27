Политическая погода и ее ближайший прогноз должен быть более или менее ожидаемым для Украины. Об этом написала украинский общественный деятель Марина Ставнийчук в своем Facebook.

"ЦИК подходит к дням установления результатов выборов, их официального опубликования. Затем - парламент, избранный президент, председатель ЦИК, а также председатель КСУ должны готовиться к процедуре инаугурации. Согласно статье 104 Конституции - это должно быть торжественное заседание парламента, которому не стоит особо затягивать. В стране война. Ряд других важных проблем. Сессионный зал уже готов. Депутаты должны прибыть, чтобы был кворум для заседания. Оно хоть и торжественное, но все же заседание парламента с соблюдением всех требований. Именно Председатель КСУ, как определено в Основном Законе, а не КСУ в целом или его заместитель, или исполняющий обязанности, должен привести избранного президента к присяге. Нарушений действующей Конституции и избирательного законодательства нет. Действующий президент признал результаты выборов. Готов передавать власть. Считает, что это признак демократичности.

Поэтому в ближайшие дни ожидаем правомерного должного поведения от всех, от кого зависит реализация волеизъявления нашего народа. Действуйте конституционно и легитимно. Сегодня. А дальше будет...", - написала она.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука. Также читайте, как отреагировал Зеленский на языковой вопрос.