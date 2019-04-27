Цієї доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Атакували оборонців із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку в бік кількох населених пунктів ворог бив із мінометів. Більше про ситуацію на передовій розповість Ірина Баглай.

Для бійців під окупованою Ясинуватою, це вже звична ранкова доповідь про стрілковий вогонь. Тільки цього разу командир доповідає командувачу Операції Об'єднаних сил.

"Вівся обстріл з орієнтира 23 по нашим позиціям з крупнокаліберного кулемета приблизно 50 вистрелів радий вас бачити, дякую за службу разом переможемо".

Напередодні бойовики били з більшого калібра. Донецький напрямок - Авдіївка, Піски, Світлодарськ і Павлопіль, Верхньоторецьке - у бік цих населенних пунктів найманці гатили з мінометів.

"Це було 4 міни з розсіюванням по фронту чи то намагались прощупати наші позиції чи викликати вогонь у відповідь ", - говорить Сергій командир підрозділу Збройних Сил України.

Знайти логічне пояснення такому вогню складно навіть досвіченним військовикам.

"Напевно це пов’язано з дуже низькою дисципліною на самих позиціях противника можливо з вживанням спиртних напоїв ", - говорить "Майор ", командир підрозділу Збройних Сил України.

Командир із позивним "Майор" до війни успішний підприємець тепер не лише керує боями, а й разом із командуванням вдосконалює систему забезпечення бійців. Його солдатам достатньо мати флешку й через особистий кабінет кожен може замовити собі потрібне спорядження. Це все положено одному військовослужбовцю.

Цілковита автоматизація і чіткий контроль унеможливлюють махінації - пояснюють розробники програми.

"Ця система унеможливлює повністю будь-яку корупцію, або будь які моменти що щось забули - загубили", - говорить Павло Хазан військовослужбовець Збройних Сил України.

На цій ділянці фронту військовим доводиться думати не лише про забезпечення необхідним себе. Для мирних жителів військові й влада - перша допомога.

"Надаємо і першу медичну допомогу і вивозимо транспортом крім того до нас ще звертаються просто ургентні хворі підозра на інсульти інфаркти", - говорить Сергій, командир підрозділу Збройних Сил України.

Лікарня і школа в одному приміщенні, після того як в 15 році вщент зруйнували влучання снарядів, медики переїхали в ось цей кабінет, фактично це і вся амбулаторія.

Дневной стационар люди приходят здесь уколы капельницы Юницеф гуманитарка дала нам вакцин холодильник полиэмелит, адеесем-столбняк, гепатит туберкулин инсулины.

За лікарів тут медсестри, на них тримається амбулаторія. Їхні пацієнти - переважно літні люди.

"В основном у нас очень много появились сахарного диабета на нервной почве, онкология, сахарный диабет", - говорить Яніна, медсестра Верхньоторецької амбулаторії.

У селі немає аптек, та й дістатися великих міст, щоб закупити медпрепарати, майже неможливо. тож радіють гуманітарній підтримці.

"У нас є стратегічно-гуманітрана програма Схід вже ми передали лікувальним закладам Луганської Донецької області медичного", - говорить Сергій, Наєв командувач Об'єднаних сил.