У Гаазі відбудеться онлайн суд проти Росії [ Редактировать ]
Суд у Гаазі покаже онлайн судовий процес України проти РФ. Ідеться про позов, який Україна подала проти Росії, за порушення нею Конвенції ООН з морського права.
У заяві, опублікованій на офіційному сайті Постійної палати третейського суду, зазначено, що слухання справи почнеться 10 червня цього року. Цього дня свої доводи у справі представить Росія. Наступного дня, 11 червня, виступлять представники України. Другий етап усних дебатів відбудеться, 13 і 14 червня.
Нагадаємо, Україна подала позов проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів, які Росія незаконно захопила в Чорному морі 25 листопада торік.
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