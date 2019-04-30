Суд у Гаазі покаже онлайн судовий процес України проти РФ. Ідеться про позов, який Україна подала проти Росії, за порушення нею Конвенції ООН з морського права.

У заяві, опублікованій на офіційному сайті Постійної палати третейського суду, зазначено, що слухання справи почнеться 10 червня цього року. Цього дня свої доводи у справі представить Росія. Наступного дня, 11 червня, виступлять представники України. Другий етап усних дебатів відбудеться, 13 і 14 червня.

Нагадаємо, Україна подала позов проти Російської Федерації про порушення нею Конвенції ООН з морського права та ініціює процедуру звільнення трьох українських військово-морських суден і 24 членів екіпажів, які Росія незаконно захопила в Чорному морі 25 листопада торік.