Facebook вперше надав науковцям доступ до своїх конфіденційних даних

Facebook уперше надав науковцям доступ до своїх конфіденційних даних. Серед іншого, фахівці досліджуватимуть імовірний вплив соцмереж на виборчі процеси у всьому світі.

Водночас, доступу до даних соцмережі за періоди, коли компанію піддали критиці за витік, учені не матимуть.

Нагадаємо, на початку 2018 стало відомо про наймасштабніший в історії Facebook витік інформації щодо особистих даних користувачів мережі. Тоді компанію Кембрідж Аналітика звинуватили у незаконному зборі та передачі третім особам даних 87 мільйонів користувачів.