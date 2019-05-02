Спритні та завзяті. У Кропивницькому на центральній площі влаштували демонстрацію навичок і вмінь гуртківців Товариства сприяння обороні України. Чим молодь хизувалася перед містянами - знають наші кореспонденти.

Ці хлопці та дівчата - вихованці гуртків бойових мистецтв. Свої вміння демонструють містянам просто неба на центральній площі.

Загалом тут представлені три десятки гуртків товариства сприяння обороні України. Авіамоделювання, зброярство, автосправа. Але найбільше уваги - до цих чотирилапих красенів:

"Сидеть смирно, хорошо, умница!"

Це лабрадор Алекс. Йому чотири з половиною роки і він гуртківець клубу для тренування собак. Алекс уже здобув із десяток медалей на престижних змаганнях.

"Очень игривый, любит детей, веселый, резвый. С четырех месяцев, вот он был щенком четыре месяца - мы пошли на занятие, и так мы до сих пор и ходим", - розповідає Сергій Харченко, тренер Алекса.

Кіровоградському обласному товариству сприяння обороні України уже пішов дев'ятий десяток. Його гуртки відвідують зо півтисячі підлітків.

"Ми працюємо в різних сферах від спорту до патріотичного виховання - ми організовуємо змагання, різні заходи. Головне завдання - ми виховуємо патріотів, так було, так є, і так буде!", - наголосив Микола Левченко, голова ГО "Товариство сприяння обороні України" в Кіровоградській області.

Виступи гуртківців на площі тривали кілька годин.