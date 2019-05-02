Місцеві жителі переконані - завдяки своїй працьовитості ці тварини заслуговують на особливу повагу

З першим травня у Мексиці вітали... віслюків. Поки світ відзначав День праці, мексиканське містечко Отумба святкувало День віслюка.

Цього дня тварин звільняють від роботи й одягають у карнавальні костюми. У центрі міста влаштовують різноманітні змагання. Найпопулярніше з них - перегони, переможець яких отримує смачний приз - жмут конюшини.

День віслюка відзначають уже 60 років. Місцеві жителі переконані - завдяки своїй працьовитості ці тварини заслуговують на особливу повагу.