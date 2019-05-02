День праці: у Мексиці віслюків привітали зі святом [ Редактировать ]
З першим травня у Мексиці вітали... віслюків. Поки світ відзначав День праці, мексиканське містечко Отумба святкувало День віслюка.
Цього дня тварин звільняють від роботи й одягають у карнавальні костюми. У центрі міста влаштовують різноманітні змагання. Найпопулярніше з них - перегони, переможець яких отримує смачний приз - жмут конюшини.
День віслюка відзначають уже 60 років. Місцеві жителі переконані - завдяки своїй працьовитості ці тварини заслуговують на особливу повагу.
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