Розплата за Brexit. Обидві головні партії Великої Британії провалили місцеві вибори. Особливо розгромною стала поразка для партії прем'єра. Консерватори втратили близько тисячі місць у місцевих радах.

Чому виборці підтримали менш впливові партії - у матеріалі Світлани Чернецької.

З 7 ранку і до 10 вечора люди йшли на виборчі дільниці. Вони обирають місцеву владу. Депутатів, які вирішуватимуть побутові питання: дороги, сміття, вуличне освітлення, публічні вбиральні. Втім, і тут не обійшлося без "Брекзиту".

"Я завжди голосував за консерваторів, але більше не буду. Ми проголосували за Brexit, а вони нічого не зробили, щоби довести справу до кінця. Тож я не можу більше довіряти політикам", - заявляє Майк Чемберлен, пенсіонер.

Підрахунок голосів тривав усю ніч і завершився в обід. Результат сумний для консерваторів. Їхні втрати - наймасштабніші - майже тисяча місць. Саме цю партію звинувачують у всіх негараздах, адже вона наразі при владі.

Особливо дісталося Терезі Мей - її виступ ледь не зірвався через обуреного соратника по партії.

"Чому б вам не піти у відставку? - Ми вас не хочемо! - Що ж, доброго дня".

Чоловіка вивели із зали. Втім, Мей ще не раз запитають про відставку. Адже вона є лідером партії, тож має відповідати за нищівну поразку консерваторів.

"Насамперед, мені дуже шкода, що місцеві депутати втратили свої місця. Нелегко бути кандидатом чи депутатом, і ми розуміли, що це будуть не прості вибори", - зазначила Тереза Мей прем'єр-міністр Великої Британії.

Втім, невтішною була ця ніч і для опозиційних лейбористів. Вони теж позбулися багатьох представників у місцевих радах.

"Є цілий ряд причин, чому люди не голосували за нас. Серед них є місцеві фактори, але напевно багато людей не погоджуються із ставленням обох партій до Європейського Союзу. Ми єдина політична сила, для якої неважливо як голосували люди на референдумі щодо "Брекзиту". Ми робимо все, щоби захистити робочі місця в країні", - наголошує Джеремі Корбін, голова партії Лейбористів.

А поки дві головні партії розплачуються за Brexit, - перемогу святкують менш впливові політичні сили.

"Багато людей розчаровані системою, за якої при владі практично дві партії, і одна з них має більшість. Люди втратили довіру до політиків. Тож, це перша ластівка, далі будуть нові зміни", - наголошує Лінн Джоунс, кандидат до місцевої ради.

Задоволені результатами партія "Зелених" та незалежні кандидати. Але однозначні переможці цих виборів - Ліберальні демократи.

Ця партія виступає проти "Брекзиту". І закликає до другого референдуму щодо виходу з ЄС. І найімовірніше - саме це і стало причиною збільшення підтримки Ліберальних демократів.