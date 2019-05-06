У Швеції люди святкують перший вигін худоби [ Редактировать ]
Понад 5 тисяч людей зібралися під Стокгольмом, щоб поглянути, як корови вперше після зими виходять на випас. Сім'ями, шведи приїздять на ферми та щиро радіють, коли тварин випускають із "зимових" стійл на зелену травичку.
Задоволені й господарі ферми, адже це нагода прорекламувати свій бізнес і знайти нових покупців. Тож вони влаштовують веселі змагання для малечі та готують для гостей невеличке частування.
"У наш час люди не дуже цікавляться фермерством, тож часто не розуміють, як ми тут працюємо. Для відвідувачів - це чудова нагода на власні очі побачити, як живе ферма, а для нас - це непогана реклама", - говорить Карін Ліндгрен фермерка.
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