Пигментированные образования на теле могут при определенных условиях стать опасными. Известный врач-дерматолог рассказал, какие родинки могут принести вред. По мнению профессора медицины, наиболее опасны родимые пятна, которые появились на теле с годами. По сравнению с этими образованиями, врожденные родинки (невусы) гораздо реже создают проблемы для человека, сообщает golos.ua.

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Специалист подчеркнул, что невусы могут стать опасными при их механическом повреждении. Чаще всего травмируют родинки, расположенные в районе шеи, лица или декольте. Людям, имеющим такие образования на теле, нужно проявлять осторожность при проведении гигиенических и косметических процедур.

Для невусов вреден загар, поэтому не стоит долго находиться на солнце. Чтобы уберечь тело, нужно пользоваться солнцезащитными кремами. По словам врача, заклеивать родинки пластырями нельзя, это создаст парниковый эффект и только ухудшит положение. Рекомендуется при любых неудобствах, ухудшении состояния или повреждении родинок сразу же обращаться к врачу-дерматологу.

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