Журналіст-розслідувач Вадим Комаров залишається у вкрай тяжкому стані. В суботу на нього напали і жорстоко побили у самісінькому центрі Черкас. "Інтер" уже розповідав про цей жахливий напад. Знайомі та рідні пов'язують це із професійною діяльністю Вадима. Кого підозрюють - розповість Станіслав Кухарчук.

Ось так непритомного Вадима Комарова медики везли на операцію. Майже дві години хірурги видаляли з рани на голові уламки кісток, а потім були змушені ввести чоловіка в медикаментозну кому. До Вадима не пускають навіть рідних, лікарі кажуть - його стан досі критичний.

"Після такої травми летальність складає десь порядка 50-60 відсотків а в пацієнта три рани на голові зафіксовано і одна із них виникла ось така тяжка травма, це припущення, була нанесена тупим граньоним предметом", - говорить Станіслав Новіков, лікар-нейрохірург Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.

Непритомного Вадима в суботу зранку знайшли випадкові перехожі, які й викликали швидку. Чоловік лежав у калюжі крові на тротуарі в центрі міста.

Навіть рясні дощі не змогли змити пляму крові на місці нападу на Вадима Комарова. Рівно о 9.24 він із покупками повертався з Центрального ринку і, за словами дружини, після цього мав намір зайти до головного управління Нацполіції, але не дійшов туди якихось 500 метрів. Саме на цьому місці журналістові завдали три потужні удари по голові.

Попри жвавий рух на цій вулиці свідків, які бачили б нападника, поки що не знайшли. У тому, що замах на журналіста скоєно на замовлення, його колега Валерій Макєєв навіть не сумнівається. Каже, останні роки Комаров різко критикував діяльність деяких міських чиновників, а напередодні замаху навіть анонсував оприлюднення якихось викривальних записів.

"Це було пов'язано із його професійною діяльністю, особливо те, що ви знаєте - жодних речей у нього викрадено не було, там не було що особливо викрадати. З іншого боку підстави і резонансні справи, які він розслідував і публікував - то їх було досить щоб комусь насолити", - говорить Валерій Макєєв, колега Вадима Комарова.

У день нападу поліція відкрила кримінальне провадження лише за статтею "умисні тяжкі тілесні ушкодження". Щоправда, наступного дня статтю перекваліфікували як "замах на умисне вбивство".

"Слідство зараз працює в активні фазі, тобто - встановлює і свідків і очевидців події, збирає повну інформацію для встановлення особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення", - говорить Дмитро Грищенко, начальник сектору зв'язків із громадскістю ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронці просять усіх, хто був очевидцем нападу на журналіста, не зволікати та звернутися до поліції.