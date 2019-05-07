В Україні обрали голову Антикорупційного суду [ Редактировать ]
Вищий Антикорупційний суд очолила Олена Танасевич - за неї проголосували 23 судді.
Обирали таємним голосуванням. Вдалося це лише з третьої спроби.
Олена Танасевич - кандидат юридичних наук, 7 років працювала суддею в Печенізькому райсуді Харківської області. На цю посаду також претендували колишній суддя Апеляційного суду Львівської області Олег Павлишин та адвокат родин Небесної Сотні Маркіян Галабала.
Іншим своїм рішенням судді постановили, що почнуть розгляд справи з 5 вересня.
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