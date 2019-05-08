Британские медики рассказали о методе похудения, который помогает избавляться от лишних килограммов в короткие сроки, при этом применение диет и изнурительных тренировок в зале не требуется. Речь идет о так называемом "прерывистом" способе похудения, недавно открытом зарубежными исследователями в области питания, передает golos.ua.

Как уже было сказано ранее, предложенный британскими экспертами метод похудения не требует проводить время часами на тренировках в зале и ограничивать себя в употреблении любимых блюд. Данный метод действительно можно назвать необычным, но эффективным в вопросе похудения.

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Он заключается в прерывистом воздержании от пищи. Согласно методике, между приемами пищи должен быть один очень длительный перерыв, составляющий примерно 14-16 часов. Рекомендуется употреблять весь свой дневной рацион в течение восьми часов, в оставшиеся 16 часов потребуется избегать приемов пищи. Это несложно считают специалисты, поскольку большая часть времени, на которую приходится голодание, отводится на сон.

Описанный способ похудения имеет противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.

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