"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравила ветеранов с Днем Победы [ Редактировать ]
Украина отмечает 74-ю годовщину Великой Победы – священного для миллионов наших сограждан праздника. Отмечает, несмотря на попытки прозападно, радикально-националистически настроенной власти переписать историю, вычеркнув этот день из памяти народа, заставив украинцев забыть о героическом подвиге наших отцов и дедов.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит псевдопатриотам, политиканам от власти предать забвению подвиг наших предков.
Мы обязуемся добиться возвращения ветеранам и всему украинскому народу символов Победы.
Уважаемые соотечественники! В этот день сердечно поздравляю вас с 9 Мая - Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне! Искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам, мирного неба над головой всем украинцам.
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