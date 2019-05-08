Фото: "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина отмечает 74-ю годовщину Великой Победы – священного для миллионов наших сограждан праздника. Отмечает, несмотря на попытки прозападно, радикально-националистически настроенной власти переписать историю, вычеркнув этот день из памяти народа, заставив украинцев забыть о героическом подвиге наших отцов и дедов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит псевдопатриотам, политиканам от власти предать забвению подвиг наших предков.

Мы обязуемся добиться возвращения ветеранам и всему украинскому народу символов Победы.

Уважаемые соотечественники! В этот день сердечно поздравляю вас с 9 Мая - Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне! Искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам, мирного неба над головой всем украинцам.