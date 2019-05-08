В Україні та світі відзначають День пам'яті

Сьогодні в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня 45 року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.

В Україні цей день з'явився в офіційному календарі порівняно нещодавно - Верховна Рада затвердила його три роки тому. Його символ - червоний мак. 8 травня, День перемоги в Європі, відзначають більшість західноєвропейських країн.

Держави Британської Співдружності - 7 травня, Росія та деякі посткомуністичні країни - 9 травня. Україна, Литва, Латвія та Естонія відмовилися від офіційних святкувань та парадів у цей день.