В Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення. 8 травня 45 року антигітлерівська коаліція ухвалила акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.
В Україні цей день з'явився в офіційному календарі порівняно нещодавно - Верховна Рада затвердила його три роки тому. Його символ - червоний мак. 8 травня, День перемоги в Європі, відзначають більшість західноєвропейських країн.
Держави Британської Співдружності - 7 травня, Росія та деякі посткомуністичні країни - 9 травня. Україна, Литва, Латвія та Естонія відмовилися від офіційних святкувань та парадів у цей день.
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