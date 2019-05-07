Какие продукты снижают артериальное давление: ответ медиков [ Редактировать ]
Учеными было доказано, что выдержанный экстракт чеснока является успешным самостоятельным лечением наряду с традиционными средствами для снижения повышенного артериального давления. О пользе чеснока при лечении гипертонии известно с древних времен, теперь ученые подтвердили, что действительно эффективно действует, снижая повышенное артериальное давление, передает golos.ua.
Еще одним средством, которое хорошо зарекомендовало себя при лечении гипертонии является чай из такого известного растения, как гибискус. Цветками гибискуса можно наслаждаться как вкусным чаем, а их богатое содержание антоцианов и полифенолов, как было показано, полезно для сердечной мышцы, а кроме того, они способствуют снижению повышенного давления.
Рыбий жир издавна считается хорошим средством для здоровья сердца и может помочь людям с повышенным давлением, бороться с гипертонией.
Ранее сообщалось о 5 способах проверить себя на рак, а также какие опасный заболевания вызывает стресс.
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