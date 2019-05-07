Учеными было доказано, что выдержанный экстракт чеснока является успешным самостоятельным лечением наряду с традиционными средствами для снижения повышенного артериального давления. О пользе чеснока при лечении гипертонии известно с древних времен, теперь ученые подтвердили, что действительно эффективно действует, снижая повышенное артериальное давление, передает golos.ua.

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Еще одним средством, которое хорошо зарекомендовало себя при лечении гипертонии является чай из такого известного растения, как гибискус. Цветками гибискуса можно наслаждаться как вкусным чаем, а их богатое содержание антоцианов и полифенолов, как было показано, полезно для сердечной мышцы, а кроме того, они способствуют снижению повышенного давления.

Рыбий жир издавна считается хорошим средством для здоровья сердца и может помочь людям с повышенным давлением, бороться с гипертонией.

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