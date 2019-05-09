Пожар в самолете в аэропорту "Шереметьево" в воскресенье, 5 мая, унес жизни 41 человека. Бывший сотрудник авиакомпании "Аэрофлот" рассказал о ряде шокирующих фактов касательно самолета, а также о внутренней "кухне" компании. Об этом он сообщил на Twitter-странице Plus Ultra.

Технические недостатки самолета

По словам блогера, российский Sukhoi Superjet 100 (Сухой Суперджет 100) - это раскрученный самолет, который имеет массу технических недостатков, которые могли привести к катастрофе.

В частности, в полете у него замерзает механизм переключения дверей. Этот механизм определяет, откроется ли дверь в штатном режиме или с надуванием трапа. Перед взлетом стюарды переводят двери в положение armed - с надуванием трапа. После приземления в disarmed - без надувания, поскольку замерзший механизм не позволяет это сделать.

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Подобный недостаток нарушает требования безопасности, поскольку Superjet стоят на земле с "заряженными" дверьми, готовые выплюнуть трап. Это небезопасно, поскольку раскрывающийся трап с легкостью мнет автомобиль, не говоря уже о человеке. Еще одна проблема самолета связана с задними дверьми. Однажды, рассказывает блогер, при открытии двери, она просто отвалилась.

По словам бывшего сотрудника компании-перевозчика, Sukhoi Superjet 100 - это ухудшенная версия других узкофюзеляжных самолетов: у него уменьшена комфортность, дальность, вместительность и снижена безопасность.

Кастовая система бортпроводников и пилотов

Что касается сотрудников авиакомпании, то все проводники делятся на три касты - A B и C. Каста А - молодые, красивые, умные со знанием языков - они летают бизнес-классом. Каста B - средний класс, "летают по Европе и Китае". Каста C - возрастные проводники, которые работают на внутренних рейсах. Именно последняя категория сотрудников летают на Sukhoi Superjet.

У пилотов идет примерно такое же распределение - первоклассные пилоты на "Сухом" вряд ли летают.

Сама катастрофа и пассажиры с огромными чемоданами

Бывший сотрудник "Аэрофлота" также рассказал, о том, как пассажиры задерживали эвакуацию, спасая свой багаж. Тут вины пассажиров нет, поскольку такова психология толпы - спасать не только свои жизни, но и ценности, документы.

А тот факт, что в отделение "ручной клади" попали совсем не подходящие по габаритам чемоданы, также является промахом компании, которая не беспокоится о безопасности.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.

Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" выложили поминутную хронологию катастрофы.