Депутаты "Відродження" приняли участие в торжествах ко Дню Победы [ Редактировать ]
Представители депутатской группы "Партия "Відродження" приняли участие в торжественной церемонии по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Вместе с ветеранами войны и общественностью они почтили память погибших и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.
Как отметил народный депутат группы "Партия "Відродження" Евгений Геллер, Мемориал Славы представители политсилы посещают ежегодно, чтобы поздравить ветеранов Второй мировой войны и отдать дань уважения всем тем, кто боролся с нацизмом.
Геллер добавил, что сегодня чрезвычайно важно сохранить и передать потомкам память о героях, отвоевавших мир на родной земле.
"День Победы для меня - это 9 мая. Мой дед был рядовым пехоты, прошел всю войну, поэтому знаю, какими тяжелыми были те времена, хотя дедушка не особо любил делиться воспоминаниями. День Победы - это возможность отдать дань уважения нашим дедам и прадедам, тем, кто воевал на фронтах Второй мировой войны. С такими мыслями я пришел сюда сегодня, и прихожу каждый год. На самом деле ветеранов войны осталось очень мало, на всю Украину - около 9000 человек. Поэтому каждая встреча с участниками тех боевых действий - это прикосновение к истории. Они живы, пока мы о них помним, и эта память должна передаваться от поколения к поколению", - сказал Евгений Геллер.
Накануне, 8 мая, в День памяти и примирения в Харькове депутаты от Партии "Відродження" возложили цветы к Мемориалу Славы в Лесопарке.
В торжественном митинге приняли участие председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, заместитель председателя Харьковского областного совета, председатель фракции "Відродження" в облсовете Владимир Скоробагач, первый заместитель городского головы Игорь Терехов.
Присутствующие почтили память погибших во Второй мировой войне минутой молчания.
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