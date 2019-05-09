Чому сусіди Північної Кореї знову занепокоєні? В якому морі виловили півтори тонни марихуани? Та за розшифровку яких написів обіцяють дві тисячі євро? Про це та інше - в нашому огляді.

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КНДР вдруге за тиждень провела ракетний запуск. Випробування зброї невідомої моделі зафіксували Південна Корея та Японія. За даними розвідок, раніше у цьому районі була помічена мобільна пускова установка балістичних ракет з дальністю польоту до 2 тисяч кілометрів. Однак снаряди не досягли японських територіальних вод. Попередні запуски Пхеньян провів 4 та 5 травня. Навчання північнокорейський лідер пояснив необхідністю відстоювати політичний і економічний суверенітет республіки.

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Понад тисяча "стволів". Величезний нелегальний арсенал виявили в одному з житлових будинків престижного району Лос-Анджелеса. Обшуки провели у межах розслідування стосовно особи, підозрюваної в незаконній торгівлі та виготовленні зброї. Серед виявленого - пістолети та гвинтівки. Їхня загальна вартість сягає мільйона доларів.

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В Туреччині з моря виловили півтори тонни марихуани. Мішки з травою знайшли поблизу курортного містечка Айванлік. Дерев'яний човен наркодилерів затонув через перевантаження і товар опинився у воді. Місцеві жителі побачили підозрілі пакунки і викликали правоохоронців. Шістьох наркоторгівців-невдах затримали.

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Ізраїль святкує День Незалежності - нині 71 річниця створення єврейської держави. З цієї нагоди небо над Тель-Авівом наповнилося гуркотом військової авіації. Бойові льотчики показали фігури вищого пілотажу. Традиційно цей святковий день ізраїльтяни проводять на пікніках чи пляжах. Тож багато хто мав нагоду спостерігати авіа-парад просто з-під парасольок на морському узбережжі.

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2 тисячі євро за розгадку давньої таємниці. Винагороду тому, хто розшифрує незрозумілі написи на скелях, пропонує влада французького містечка Плугастель. 20 рядків латинських літер викарбувані на камені у припливній зоні узбережжя. Є й дата - 1786 та 77 рік. Але що означають таємничі послання місцеві науковці так і не збагнули. Тож мерія вирішила залучити ширше коло фахівців і заохотити їх винагородою.

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Промові філіппінського президента Родріго Дутерте намагався завадити велетенський тарган. Комаху на плечі у політика помітила його асистентка. Дутерте виявився не з лякливих, змахнув таргана і пожартував - це, мовляв, опозиціонери з Ліберальної партії підіслали до нього шкідника.