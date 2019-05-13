У М'янмі літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі (відео) [ Редактировать ]
У М'янмі літак національної авіакомпанії успішно приземлився без переднього шасі.
На облавку були 82 пасажири та 7 членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Капітан судна каже: коли виявив, що переднє шасі не працює - вирішив кружляти над аеропортом, щоб використати все пальне. А згодом - зумів посадити лайнер на задні колеса. Щоправда носом літак усе одно зачепив смугу. Пасажирів евакуювали надувним трапом.
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