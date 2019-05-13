Польша отказалась принимать израильскую делегацию [ Редактировать ]
Польша отказалась принимать израильскую делегацию во главе с министром социального равенства Эли Коэном.
В польском ведомстве сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.
"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении.
Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.
Ранее сообщалось, что Польша отказалась ехать на саммит в Израиль.
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