Польша отказалась принимать израильскую делегацию во главе с министром социального равенства Эли Коэном.

В польском ведомстве сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Ранее сообщалось, что Польша отказалась ехать на саммит в Израиль.