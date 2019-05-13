Чергову партію контрабандного тютюну виявили українські митники.

Більше тисячі пачок без акцизних марок закарпатець намагався провезти до Угорщини через пункт пропуску Косино. Приховав їх у своєму мікроавтобусі. Митники скерували машину у бокс для поглибленого огляду та знайшли велику кількість тютюну.

Ще одного контрабандиста затримали на КПП Тиса. Під час ретельної перевірки виявили 300 пачок цигарок.

В обох порушників митники конфіскували не лише нелегальний товар, а й автівки.