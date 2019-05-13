На українському кордоні затримали партію контрабандних цигарок [ Редактировать ]
Чергову партію контрабандного тютюну виявили українські митники.
Більше тисячі пачок без акцизних марок закарпатець намагався провезти до Угорщини через пункт пропуску Косино. Приховав їх у своєму мікроавтобусі. Митники скерували машину у бокс для поглибленого огляду та знайшли велику кількість тютюну.
Ще одного контрабандиста затримали на КПП Тиса. Під час ретельної перевірки виявили 300 пачок цигарок.
В обох порушників митники конфіскували не лише нелегальний товар, а й автівки.
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