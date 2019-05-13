Цієї ночі на околиці Дніпра підірвали банкомат, встановлений при вході до перукарні.

Вибух був настільки потужним, що розтрощив двері та стіни будівлі. Уламки розлетілися на кілька метрів, а вхідні двері взагалі відкинуло на протилежний бік вулиці. Однак гроші винести грабіжникам не вдалося. Касети з банкнотами правоохоронці знайшли під уламками.

Постраждалих унаслідок вибуху немає. Причетних до злочину розшукує поліція.