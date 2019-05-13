Уламки розлетілися на всю вулицю: у Дніпрі підірвали банкомат [ Редактировать ]
Цієї ночі на околиці Дніпра підірвали банкомат, встановлений при вході до перукарні.
Вибух був настільки потужним, що розтрощив двері та стіни будівлі. Уламки розлетілися на кілька метрів, а вхідні двері взагалі відкинуло на протилежний бік вулиці. Однак гроші винести грабіжникам не вдалося. Касети з банкнотами правоохоронці знайшли під уламками.
Постраждалих унаслідок вибуху немає. Причетних до злочину розшукує поліція.
по теме
На Дніпропетровщині від вибуху гранати постраждали люди
Вибуховий пристрій, ймовірно гранату, кинув невідомий. В поліції справу розслідують, попередньо, за статтею "умисне вбивство"
"Ваша донька потрапила у ДТП": пенсіонерка віддала шахраям 900 тисяч
До пенсіонерки зателефонував невідомий і заявив, що її дочка скоїла ДТП із постраждалими, та запропонував допомогу, щоб уникнути покарання
Школярі "мінували" навчальні заклади Харкова
Підлітки телефоном повідомили про замінування приватної школи в центрі міста - "мінувальниками" виявилися двоє семикласників з цієї школи
Поблизу узбережжя ОАЄ напали на комерційні судна
В МЗС королівства атаку назвали "актом вандалізму", арабські ЗМІ написали про серію вибухів
Смертельна прогулянка: на Мальдівах загинула українська туристка
31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, втім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити