Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении условий для осуществления систем подвижной мобильной связи 5-го поколения", об этом он сообщил в Twitter.

"Мы должны все сделать, чтобы в Украине в 2020 году работал стандарт 5G", - отметил Порошенко.

Сьогодні, у всесвітній день радіозв’язку, ми маємо історичну подію: розуміючи, що зв'язок 5G у 2020 запрацює у більшості країн ЄС, підписую сьогодні Указ Президента, який чітко визначить графік запуску зв'язку п’ятого покоління у 2020 році і в Україні — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2019 г.

Стандарт 5G – це нові можливості для людей, ІТ сектора, Уряду, надходження до Держбюджету, нові інвестиції в Україну. І найголовніше: Україна вже точно не пасе задніх – за останні 5 років Укаїна опинилася серед лідерів. Маємо зробити все, щоб у 2020 стандарт 5G в Україні працював — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2019 г.

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