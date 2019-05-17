У Сполучених Штатах вже в розпалі передвиборча кампанія. Обирати президента будуть лише наступного року. Проте вже відомо, хто з політиків найбільш небезпечний для Дональда Трампа. Тему продовжить Дмитро Анопченко.

Здавалося б, до американських виборів у 2020 році ще так багато часу. Та це в нас політики тягнуть до останнього. А тут відчуття, що час "за Вашингтоном" летить набагато швидше і вибори не просто відчуваються - вони багато в чому визначають те, що вже зараз відбувається і в країні, і в світі. І в цих перегонах є три ключові дати.

Календар затверджено заздалегідь. З 13 по 16 липня 2020 свого кандидата у президенти повинні обрати демократи. Вони зберуться в Мілуокі містечку в штаті Вісконсін, який як і інші промислові штати середнього Заходу мріють відвоювати.

За місяць з 24 по 27 серпня у Шарлотті найбільшому місті Північної Кароліни - зберуться республіканці. Їм теж потрібно обрати кандидата, хоч це й буде формальністю.

У республікаців із вибором справді все просто - його, по суті, немає. "Кандидат номер 1" зрозумілий - це Дональд Трамп. А от із його суперником складніше. Останнім часом лідером перегонів вважався Джо Байден - віце-президент часів Обами, а тому найбільш упізнавана серед демократів людина.

"Скажу чесно, друзі. Якщо я й зможу перемогти Дональда Трампа у 2020, це трапиться тут і зараз".

Щоб зрозуміти, на чому Байден будуватиме свою кампанію, варто переглянути його перший передвиборчий ролик. У ньому відео з маршів націоналістів, як натяк, на чиєму боці його противник, кадри прибуття перших іммігрантів, як обіцянка захистити сьогоднішніх, тривожна музика, багато великих планів. І - спроба, демонстративно залишаючись центристом, згуртувати навколо себе всіх, хто вважає, що за Трампа Америка втрачає свої цінності.

"Якщо ми дамо Дональду Трампу можливість пробути 8 років у Білому домі - він назавжди фундаментально змінить цю націю. Змінить нас! І я не стоятиму Осторонь, доки це відбувається".

Які карти є в демократів для боротьби з Трампом? Переважно тема імміграції, вона справді може згуртувати тих, хто боїться войовничості президента щодо мігрантів, і доповідь спецпрокурора Мюллера, яку не спишуть в архів - навпаки, продовжать обговорювати й вивчати. Мовляв, ще не зрозуміло, чи було перешкоджання правосуддю, чи була змова або її просто не помітили. Розуміючи це, таку саму карту взявся розігрувати і президент - але проти самих демократів.

Його логіка проста. Оскільки звинувачення у змові з Росією Мюллер не підтвердив, потрібно показати країні, що у змові винні саме демократи. Ось чому і на шпальтах провідних газет, і в ефірі Foxnews, який симпатизує Білому дому, постійно мусується "українська тема", точніше - "український скандал".

В останньому випуску програми Шона Генніті навіть слайд на екрані одразу пояснює глядачам, що відбувається.

Йдеться про те, що знамените досьє з компроматом на Трампа, можливо, має українське коріння і нібито складене за російські гроші.

Цікаво, ще одна потенційно гучна тема звинувачення, що нібито Джо Байден лобіював бізнес свого сина в Україні, поки що на другому плані. Найімовірніше, інформацію приберігають, доки противники оберуть свого кандидата, щоб завдати відчутнішого удару. З огляду на те, скільки негативу Вже ллється зі ЗМІ, виникли розмови, що можливо, лідерство Байдена і не таке вже вирішене питання. І тут з'являється ще один кандидат. Білл Деблазіо.

Чинний мер Нью-Йорка, хоч і заявляє про участь у перегонах одним із останніх, - сильний кандидат. За нього і темношкірі, і латиноси, і ЛГБТ-спільнота. Загалом він вправно давав раду проблемам мегаполіса.

У своїй передвиборчій рекламі Деблазіо саме й позиціонує себе як "міцного господарника", людину, що "впоралася з управлінням найбільшим містом Америки", а отже, мовляв, йому можна довірити вирішення масштабніших питань. Кожен кадр, кожен план - буквально кричать - Деблазіо - захисник пересічних людей.

"Дональда Трампа потрібно зупинити. Я перемагав його раніше - і зроблю це знову. Я - Білл Деблазіо, і я балотуюся в президенти, бо настав час, щоб робочі люди були на першому місці".

У таборі демократів навіть заговорили, якщо хвиля негативу проти Байдена буде занадто серйозною, можливо, тоді саме нью-йоркський градоначальник замінить його як єдиний кандидат? Але до цього цілий рік.

А він ще буде сповнений скандалами. В контексті яких, на жаль, згадуватимуть і нашу країну.