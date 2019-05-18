Суд Харкова виніс рішення щодо волонтерського намету [ Редактировать ]
Намет "Все для перемоги!" залишиться на своєму місці в центрі Харкова. Таке рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд.
З вимогою прибрати волонтерський центр до суду звернулися представники мерії Харкова. За їхніми словами, намет створює загрозу безпеці громадян. До того ж, на його місці співробітники тепломереж планують розпочати ремонт.
Суддя з аргументами чиновників не погодився і не задовольнив позов.
У міськраді вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення. Для цього є 24 години.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги!" встановили в центрі Харкова 5 років тому. В ньому волонтери збирають допомогу для українських військових, проводять патріотичні акції. Напередодні травневих свят на сайті мерії виклали петицію із проханням прибрати намет. Чиновники дали активістам 3 дні, щоб забратися добровільно. Тоді на його захист вийшли понад півтисячі харків'ян.
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