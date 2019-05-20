Чемпіонські велоперегони для дітлахів. У столиці просто неба зібралися 650 юних велосипедистів від 3 до 10 років. Змагань учасники чекали не один місяць і реєструвалися заздалегідь, адже охочих було чимало. Анастасія Старовойт розкаже більше.

До дитячих велоперегонів Влад готується як дорослий спортсмен. Перед гонкою намотав не один десяток кілометрів.

"Випробовував швидкість. - Це як? - Ну тренувався на час, на коло", - говорить Влад, учасник змагань.

Захоплення юного чемпіона активно підтримують батьки.

"У нас друзі тут вже не перший раз приймають участь. От минулої осені ми з ними за компанію поїхали, Влад зайняв перше місце, йому дуже сподобалося і знову ми тут", - говорить Олена Романчук, мама учасника змагань.

Цього року на старті велоперегонів - 650 дітлахів. Серед них і юні велосипедисти з Латвії та Білорусі. А починалося все 12 років тому з двох десятків учасників.

"Ми ніколи не робили реклами цього заходу. Рух на свіжому повітрі, заняття спортом, це просто дуже потрібно людям і дітям, цього дуже мало, замало і це користується великим попитом. Ми попали в таку тему, просто вгадали", - говорить Світлана Шатохіна, організатор змагань.

"Ми дуже зворушені, що до нас все одно приходить дуже велика кількість дітей. Батьки, - я бачу, як вони тут зустрічаються, радіють одне оному, і діти себе завжди тут дуже гарно почувають", - говорить Світлана Юсипенко, співорганізатор змагань.

Учасники кожного заїзду мріють про одне фінішувати переможцем.

Ті, кому це вдалося діляться таємницями чемпіонської підготовки.

"Мы с папой дуже гоняемся и устраиваем гонки. Я быстро еду, конечно, даже смогу с горки быстро ехать. Я много тренувалася и много ела. Это можно есть яблочко або сок можна поесть", - говорить Аліса, учасниця змагань.

"Скажи, скільки ти вчора проїхав з папою - 20 кілометрів", - говорить Андрій, переможець.

У своїх силах дітлахи впевнені, тому першість у заїді для них цілком очікувана.

"Я точно очікувала на медаль: або друге, або третє, або перше. Я в тому році виграла теж друге місце, а перший раз, коли я змагалася - я виграла третє", - говорить Соломія, учасниця змагань.

Та хто б не перетнув фінішну пряму першим - за правилами велоперегонів медалі отримують абсолютно всі учасники. Тож переможених тут немає. А вже восени сотні учасників знову з'їдуться на велоперегони, аби усім довести, що вони найкращі.