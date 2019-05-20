У Харкові спалили волонтерський намет "Все для перемоги" [ Редактировать ]
У Харкові цієї ночі невідомі підпалили волонтерський намет "Все для перемоги", що стояв на головній площі міста. Вогонь спалахнув приблизно о пів на п'яту ранку.
Вигоріла передня стінка намету, двері та банер "Все для перемоги". Ніхто не постраждав. Чергові у наметі одразу викликали пожежних. Один з організаторів намету Борис Редін розповів, що перед пожежею отримував погрози. Нагадаю, намет встановили у центрі Харкова п'ять років тому.
У ньому волонтери збирають допомогу для українських військових та влаштовують патріотичні акції. Проте з початку травня міська влада проводить цілеспрямовану кампанію, аби прибрати намет.
Спершу нібито на прохання харків'ян. Потім чиновники пропонували євромайданівцям прибратися добровільно. Тоді на вулиці вийшли більше півтисячі жителів міста на захист намету. У п'ятницю окружний адміністративний суд постановив намет не чіпати.
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