У Єгипті вибухом поранило 16 туристів із ПАР [ Редактировать ]
Щонайменше 16 осіб поранені внаслідок вибуху в Єгипті. Рвонуло поблизу туристичного автобусу біля комплексу пірамід у Гізі. Більшість потерпілих подорожувальники з Південно-Африканської республіки.
Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні три туристи з В'єтнаму та їхній гід загинули, ще 10 людей зазнали поранень.
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