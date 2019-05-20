Щонайменше 16 осіб поранені внаслідок вибуху в Єгипті. Рвонуло поблизу туристичного автобусу біля комплексу пірамід у Гізі. Більшість потерпілих подорожувальники з Південно-Африканської республіки.

Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Це вже другий напад на іноземців у Єгипті за останні півроку. Торік у грудні три туристи з В'єтнаму та їхній гід загинули, ще 10 людей зазнали поранень.