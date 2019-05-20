Американський президент Дональд Трамп попередив, що початок воєнних дій між США та Іраном стане кінцем останнього, - про це він написав у Twitter, порадивши, "більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам".

Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон спорядив у Перську затоку та Аравійське море шість військових кораблів, систему ПРО та морську піхоту - у відповідь на інформацію про наміри Тегерана влаштувати напади на американців у Іраку та Сирії.