Трамп зробив Ірану останнє попередження [ Редактировать ]
Американський президент Дональд Трамп попередив, що початок воєнних дій між США та Іраном стане кінцем останнього, - про це він написав у Twitter, порадивши, "більше ніколи не погрожувати Сполученим Штатам".
Нагадаємо, минулого тижня Вашингтон спорядив у Перську затоку та Аравійське море шість військових кораблів, систему ПРО та морську піхоту - у відповідь на інформацію про наміри Тегерана влаштувати напади на американців у Іраку та Сирії.
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