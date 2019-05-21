Во вторник, 21 мая, юрист и консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций, передает LB.ua.

"На наш взгляд, консультации прошли очень конструктивно. Были споры о конституционности и возможности оспорить такой указ. Но при наличии такого указа все фракции задекларировали готовность идти на выборы", - сказал консультант.

По словам Богдана, в команде Зеленского "видят такую дату проведения выборов - 21 июля".

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"Будет обращение к спикеру для созыва внеочередной сессии на завтра", - сказал Богдан.

Адвокат добавил, что решение о назначении главы Администрации президента еще не принято, но анонсировал, что первые кадровые указы могут появиться уже сегодня вечером.

"Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет", - сказал Богдан.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.