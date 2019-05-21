ЮНІСЕФ підрахував кількість обстріляних шкіл на Донбасі [ Редактировать ]
Від початку року на Донбасі вчетверо побільшало шкіл, що потрапили під обстріли. Таку статистику наводить фонд ЮНІСЕФ. За даними організації, із січня по квітень українські школи зазнали 12 збройних атак торік за такий самий період їх було три.
А від початку війни на Донбасі було зруйновано або пошкоджено понад 750 шкіл. За словами директорки ЮНІСЕФ Генрієтти Фор через обстріли діти змушені ховатися в шкільних підвалах та бомбосховищах і занадто налякані, щоб навчатися.
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