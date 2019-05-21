Президент Украины встретился с представителями Всемирного конгресса: о чем говорили [ Редактировать ]
21 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.
Глава государства поблагодарил украинском мира, Конгресса за их деятельность.
"Я благодарен вам за то, что вы защищаете Украины - где бы вы ни были. Защищаете территориальную целостность и суверенитет нашей страны", - сказал Владимир Зеленский.
Со своей стороны президент ВКУ Павел Грод поздравил Владимира Зеленского с избранием и вступлением в должность. Он также поблагодарил главу государства за возможность встретиться уже в первые дни его работы, несмотря на напряженный график.
"Я знаю, что это непростой период для вас. Спасибо, что вы нашли время встретиться с представителями мирового украинства. Это для нас очень важно. И для нашего общества будет очень важно услышать, что была эта встреча, что мы можем сказать, что вы провозгласили в своей речи: мы один народ в 65000000 и мы украинцы, где бы мы ни жили, - отметил Павел Грод, - я благодарю, что вы призываете украинский, чтобы они возвращались и работали над развитием Украины. И мы хотим вместе, совместно с вами это осуществлять".
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.
Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента
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