Поліції вдалося затримати одного з хуліганів

Анархісти закидали грецький парламент камінням та пляшками з фарбою. Кількадесят молодиків угруповання "Рубікон" атакували будівлю та кинулися врозтіч. Поліції вдалося затримати одного з хуліганів.

Акцію радикали здійснили на підтримку засудженого на довічне ув'язнення ватажка терористичної організації "17 листопада" Димитриса Куфодинаса. З другого травня він голодує на знак протесту проти порушень своїх прав.