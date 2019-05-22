Парламент Греції закидали камінням [ Редактировать ]
Анархісти закидали грецький парламент камінням та пляшками з фарбою. Кількадесят молодиків угруповання "Рубікон" атакували будівлю та кинулися врозтіч. Поліції вдалося затримати одного з хуліганів.
Акцію радикали здійснили на підтримку засудженого на довічне ув'язнення ватажка терористичної організації "17 листопада" Димитриса Куфодинаса. З другого травня він голодує на знак протесту проти порушень своїх прав.
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