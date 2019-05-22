У Куп'янську, на Харківщині, загинув 33-річний працівник комунального підприємства. Ще двоє чоловіків потрапили до лікарні, один з них у тяжкому стані.

Бригада комунальників саме ремонтувала каналізаційний колектор, коли стався обвал. Робітники встигли викликати рятувальників. Двох чоловіків витягли одразу, одного довелося відкопувати з-під завалу. Обставини події вивчають поліцейські. Попередньо відомо, що в колекторі стався викид газу. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки".