У Чехії влаштували масові протести проти прем'єра й міністра юстиції [ Редактировать ]
Чехи учетверте вийшли на масові протести проти прем'єра й міністра юстиції. Десятки тисяч протестувальників зібрались на центральній площі Праги. Приводом для демонстрації став намір міністра юстиції Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора. На думку мітингувальників, це завадить розлідуванню справи про шахрайство прем'єр-міністра Андрея Бабіша та допоможе йому уникнути кримінальної відповідальності. Окрім відставки Бенешової, протестувальники закликають прем'єра виступити на теледебатах з офіційною позицією. У разі невиконання вимог, обіцяють повторити протести найближчі два тижні.
"І це людина, яка віддає перевагу особистому зиску перед стражданнями людей та їхній сімей, сьогодні вказує нам, що ми повинні робити і в якому напрямку йти? ".
"Погляньте, наприклад, на Австрію. Там політики подавали у відставку й за менше. Тільки тут у людей немає політичної волі", - говорить Йозеф Говорка, протестувальник.
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