На Cході російські окупанти напередодні двічі відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових. Одного армійця поранено. З гранатометів бойовики атакували позиції оборонців біля Мар'їнки та Попасної. Військовики відповідали вогнем. Про ситуацію на Світлодарській дузі матеріал Руслана Смєщука.

Ще кілька років тому село Травневе, на так званій Світлодарській дузі поблизу Горлівки - було сірою зоною. Тепер воно під контролем України, оборону тут тримає полк Нацгвардіїї - "Азов".

"Они скручивают самоликвидатор с РПГ. И они летят пока могут лететь. И в основном падают сюда в огороды. Поэтому наши саперы их ликвидируют когда местное население находит их и обращается к нашим ребятам".

На відстані менш ніж кілометр укріплення бойовиків.

Оті труби та споруди то так звана гольмівська промзона. І там вже розташовані позиції супротивника, тобто лінія зіткнення тут проходить дуже близько до села. Ну і в взагалі тут на відкритій місцевості краще довго не бути.

Прилетіти може будь-що, від кулі до снаряда. Бойовики активно застосовують тут бронетехніку та гранатомети. Проте останні кілька днів на цих позиціях тиша.

"Супротивник намагається використати перемир'я для того щоб провести інженерні роботи, закопатися, та підготувати нові позиції", - говорить Позивний "Карл", військовослужбовець полку НГУ "Азов".

"До цього ворог доволі часто застосовувала бронетехніку. БМП-1, БМП-2. І злітало навіть і населені пункти снаряди СПГ та РПГ вони настільки переконані що не наважуються підходити ближче бо знають що тут стоять поза. Спочатку були такі спроби але хлопці відпрацювали на 100. В результаті декілька поранених з їх боку і один убитий. Він досі лежить у нейтральній зоні", - говорить Артем, військовослужбовець полку НГУ "Азов".

На вулицях селища гори битого шиферу. Дається взнаки близькість до лінії фронту. Наразі у Травневому мешкає понад вісімдесят людей. З одного боку лінія фронту, з іншого суцільне бездоріжжя. Навіть воду сюди завозять - такі діжки встановили благодійні організації.

"Как в яме. Вот если у нас грязь мы сидим как в мышеловке. Сюда никто не заедет. Воды у нас нету, за воду помогают. Питание - военные ребята приезжают в среду и субботу хлеб привозят", - говорить Галина Новосельська, жителька села Травневе.

Також волонтери приїздять сюди, щоб надавати людям медичну та психологічну допомогу. Сприяють в оформленні необхідних документів.

"В данном населенням пункте ми работаем уже более года. Я показываю людям все соц услуги. Это пенсии, соцвыплаты, инвалидности. В госструктуры хожу, письма помогаю писать. Этим мы занимаемся не реже недели", - говорить Ганна Тимофеєва, представник гуманітарної місії.

Та іноді корективи в роботу волонтерів вносить черговий ворожий обстріл.