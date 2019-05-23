Груши используются как в натуральном виде, так и для приготовления десертов, соков, начинок, салатов и гарниров.

Польза груши

Плоды груши содержат сахара (глюкозу, фруктозу, сахарозу), витамины А, В1, В2, Е, Р, РР, С, каротин, фолиевую кислоту, катехины, азотистые вещества. Так как в груше фруктозы больше, чем глюкозы (а, как известно, фруктоза не требует для своего усвоения в организме инсулина), этот фрукт полезен при нарушении функции поджелудочной железы. Поэтому свежие и сушеные груши, а также напитки из них включают в диеты при ожирении и сахарном диабете.

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Груша очень полезна для сердца вообще и при нарушениях сердечного ритма в частности. Это связано с тем, что груша содержит много калия, а значит, в ней выражены щелочные свойства, имеющие благотворное воздействие на работу сердца.

В плодах груш содержатся уникальные биологически активные вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с депрессией.

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Органические кислоты плодов груши усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек. Эти кислоты также обладают противомикробным действием. Груши показаны при головокружениях, повышенной утомляемости, учащении сердцебиения, связанных с высокими физическими нагрузками, они полезны для скорейшего заживления ран и повышения аппетита.

В грушах много фолиевой кислоты, которая важна детям, беременным женщинам и тем, кого волнует проблема кроветворения.

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