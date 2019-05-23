На Івано-Франківщині оцінюють збитки від негоди [ Редактировать ]
Івано-Франківщина оговтується після тривалих злив. Щоб оцінити масштаби підтоплень, надзвичайники та поліцейські облетіли найбільш постраждалі регіони.
Під водою зараз майже 170 присадибних ділянок у 16 населених пунктах. Проте синоптики сьогодні знову оголосили штормове попередження - очікують зливи, грози та град. Мiсцями вже фіксують вихiд води на заплаву в Рогатинському i Тисменицькому районах.
За прогнозами, у Днiстрi вже завтра очiкується підняття рiвня води до півтора метра. Вітер посилиться до 20 метрів на секунду.
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